"Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Об этом сообщают корреспонденты Цензор.НЕТ, которые находятся на заявленном месте проведения акции.
По информации наших корреспондентов, все подходы к ОПУ перекрыты правоохранителями.
15.00. Представители Нацкорпуса выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского. Колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.
14.33. Стычки прекратились, по крайней мере на время, выступают представители Нацкорпуса.
14.25. После начала противостояния часть людей, которые пришли на акцию, отошла на Институтскую, в частности, это люди с детьми. Большая часть остается на Банковой у кордонов, пока скандируют и палят дымовые шашки. Митингующие кричат "Разом і до кінця". Часть представителей Нацкорпуса осталась условно заблокирована между полицейскими. Они остаются в оцеплении, других протестующих к ним не пускают. Также на ул. Банковую приехала скорая с мигалками. В то же время не известно, есть ли пострадавшие.
14.15. Начались стычки с полицией, представители Нацкорпуса жгут дымовые шашки. Слышны хлопки. Митингующие скандируют "Ганьба". Со всех сторон подтягиваются правоохранители.
14.10. Правоохранители уведомили митингующих, что их пропустят только после проверки. Те начали спорить с представителями полиции.
14.05. Колонна подходит к ОП, скандируют "Україна понад усе!" и "Свободу патріотам".Нацкорпус несет баннер "Сьогодні нас - завтра всю країну".
14:00. На Банковую подъехал пикап с несколькими ветеранами "Азова", они припарковались рядом с полицейским заграждением. Также слышно, что к ОП наконец приближается колонна митингующих.
13:50. Готовность правоохранителей контролирует глава Нацполиции Игорь Клименко на месте проведения акции.
13:40. К ОП подъехала пожарная спецтехника, к зданию также прошел отряд спасателей с огнетушителями. Протестующих тем временем на месте по-прежнему нет.
По состоянию на 13:25 на подходах к ОП выставлены кордоны полиции, непосредственно перед зданием они стоят в три ряда - ряд "полиции диалога", далее - два ряда полицейских в бронежилетах, защите рук и ног, с касками. За спиной полиции в несколько рядов припаркованы машины с мигалками. Также вокруг офиса, как на улице Институтской, так и во дворах, припаркованы десятки грузовых машин с возможным подкреплением. Автоматического оружия у полицейских нет - по крайней мере, на виду. Им выдали дубинки.
Протестующих на прилегающих к ОП улицах нет, только журналисты. Полиция обсуждает возможное усиление линии "обороны" возле здания в случае попытки ее прорвать. Также из радиопереговоров МВД слышно, что колонна НК, вероятно, подойдет со стороны Майдана.
"Власть Зеленского вывела на новый уровень репрессии против украинских националистов, ветеранов и патриотов. Их выставляют бандитами и рэкетирами, специально формируя негативный образ в обществе и дискредитируя всю патриотическую среду...Власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов - имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подачей воды в оккупированный Крым по требованию Путина", - сказано в заявлении организаторов акции.
"Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую прежде всего для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины", - следует далее.
В акции заявили готовность принимать участие Национальный Корпус, "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие.
ФОТО: Лера Бурлакова и Олег Богачук