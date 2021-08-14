"Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 14 августа в 13:00 под Офисом Президента, где сейчас продолжают монтировать детскую площадку, должна была начаться акция "Остановим капитуляцию".

Об этом сообщают корреспонденты Цензор.НЕТ, которые находятся на заявленном месте проведения акции.

По информации наших корреспондентов, все подходы к ОПУ перекрыты правоохранителями.

15.00. Представители Нацкорпуса выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского. Колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.

14.33. Стычки прекратились, по крайней мере на время, выступают представители Нацкорпуса.

14.25. После начала противостояния часть людей, которые пришли на акцию, отошла на Институтскую, в частности, это люди с детьми. Большая часть остается на Банковой у кордонов, пока скандируют и палят дымовые шашки. Митингующие кричат "Разом і до кінця". Часть представителей Нацкорпуса осталась условно заблокирована между полицейскими. Они остаются в оцеплении, других протестующих к ним не пускают. Также на ул. Банковую приехала скорая с мигалками. В то же время не известно, есть ли пострадавшие.







14.15. Начались стычки с полицией, представители Нацкорпуса жгут дымовые шашки. Слышны хлопки. Митингующие скандируют "Ганьба". Со всех сторон подтягиваются правоохранители.







14.10. Правоохранители уведомили митингующих, что их пропустят только после проверки. Те начали спорить с представителями полиции.











14.05. Колонна подходит к ОП, скандируют "Україна понад усе!" и "Свободу патріотам".Нацкорпус несет баннер "Сьогодні нас - завтра всю країну".









14:00. На Банковую подъехал пикап с несколькими ветеранами "Азова", они припарковались рядом с полицейским заграждением. Также слышно, что к ОП наконец приближается колонна митингующих.

13:50. Готовность правоохранителей контролирует глава Нацполиции Игорь Клименко на месте проведения акции.







13:40. К ОП подъехала пожарная спецтехника, к зданию также прошел отряд спасателей с огнетушителями. Протестующих тем временем на месте по-прежнему нет.





По состоянию на 13:25 на подходах к ОП выставлены кордоны полиции, непосредственно перед зданием они стоят в три ряда - ряд "полиции диалога", далее - два ряда полицейских в бронежилетах, защите рук и ног, с касками. За спиной полиции в несколько рядов припаркованы машины с мигалками. Также вокруг офиса, как на улице Институтской, так и во дворах, припаркованы десятки грузовых машин с возможным подкреплением. Автоматического оружия у полицейских нет - по крайней мере, на виду. Им выдали дубинки.

Протестующих на прилегающих к ОП улицах нет, только журналисты. Полиция обсуждает возможное усиление линии "обороны" возле здания в случае попытки ее прорвать. Также из радиопереговоров МВД слышно, что колонна НК, вероятно, подойдет со стороны Майдана.

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"Власть Зеленского вывела на новый уровень репрессии против украинских националистов, ветеранов и патриотов. Их выставляют бандитами и рэкетирами, специально формируя негативный образ в обществе и дискредитируя всю патриотическую среду...Власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов - имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подачей воды в оккупированный Крым по требованию Путина", - сказано в заявлении организаторов акции.

"Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую прежде всего для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины", - следует далее.

В акции заявили готовность принимать участие Национальный Корпус, "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие.

ФОТО: Лера Бурлакова и Олег Богачук