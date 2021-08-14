В Украине сегодня 316 тысяч безработных, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что это на 38% меньше чем на 1 августа 2020 года.
"Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тысяч человек меньше", - отметил глава правительства.
Кроме того, по его словам, в Госслужбе занятости зарегистрировано более 70 тысяч новых вакансий, в том числе на руководящие должности.
"За период карантина было трудоустроено почти 800 тысяч украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тысяч рабочих мест. В то же время, работодатели продолжают повышать зарплаты. В середине июня средняя официальная зарплата превысила 520 долларов. Это максимальный уровень в истории", - сообщил Шмыгаль.