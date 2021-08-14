Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей вследствие наводнений в Черноморском регионе.

Слова скорби Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ

"Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.

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