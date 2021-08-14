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Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции

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Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей вследствие наводнений в Черноморском регионе.

Слова скорби Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ

"Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Родственникам погибших воинов не надо.
  • Володимир Сливка
    А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
  • Наталия Гончар
    так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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