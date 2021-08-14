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Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ

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Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ
Активисты Нацкорпуса, которые сегодня пришли под здание Офиса Президента с акцией "Остановим капитуляцию", не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к зданию ОПУ и  спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения".

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Топ комментарии

  • Володимир Сливка
    Люба перевірка особистості може бути тільки по санкії прокурора та і то по кожному індивідуально а не для натовпу.Так що своїми противоправними діями сутички спровокували якраз ті хто закон та законність повинні оберігати а не порушувати та провокувати його порушення.
  • Nikolai Chizhevsky
    какая проверка как в Мордоре?или в Париже также была проверка? не думаюМитингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 5580Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 9771
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 709
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