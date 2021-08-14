Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ
9 520150
Активисты Нацкорпуса, которые сегодня пришли под здание Офиса Президента с акцией "Остановим капитуляцию", не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к зданию ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения".