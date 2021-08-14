За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль

В январе-июле текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило на 25 млрд грн больше, чем было запланировано.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Налоговая служба выполнила индикатив поступлений на 106%, а Таможенная служба - на 104%.

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"Поддержка макроэкономической стабильности происходит и за счет увеличения экспорта товаров и услуг. По данным Госстата экспорт товаров за первые 6 месяцев этого года увеличился на 31% и составил 30 млрд долларов. Экспорт услуг за первое полугодие вырос на 1,5% и составил 5,6 млрд долларов. В частности, ИТ-экспорт за 6 месяцев составил 1,7 млрд долларов и это на 31% больше чем за аналогичный период 2020 года", - сообщил Шмыгаль.