За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль
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В январе-июле текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило на 25 млрд грн больше, чем было запланировано.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Налоговая служба выполнила индикатив поступлений на 106%, а Таможенная служба - на 104%.
"Поддержка макроэкономической стабильности происходит и за счет увеличения экспорта товаров и услуг. По данным Госстата экспорт товаров за первые 6 месяцев этого года увеличился на 31% и составил 30 млрд долларов. Экспорт услуг за первое полугодие вырос на 1,5% и составил 5,6 млрд долларов. В частности, ИТ-экспорт за 6 месяцев составил 1,7 млрд долларов и это на 31% больше чем за аналогичный период 2020 года", - сообщил Шмыгаль.