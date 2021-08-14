"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента

В результате столкновений между активистами Нацкорпуса и правоохранителями под Офисом президента в Киеве пострадали 7 полицейских.

Об этом глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - отметил Шевченко.

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По его словам, сейчас ситуация спокойная.

"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.

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Как сообщалось, сегодня, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.