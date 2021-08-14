По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция
2 49520
Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.
"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.
Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.