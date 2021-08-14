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По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция

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По факту нанесения телесных повреждений правоохранителям на Банковой открыто уголовное производство, - Нацполиция
Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.

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Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

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