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Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась

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Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась
Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина", протестующие после скандирований лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где находится квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".

Многие из протестующих в балаклавах.

Возле Мариинского парка по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержанных нет.

Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.

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Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Шапіто

    Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 8120 Акція протесту "Зупинити капітуляцію", організована "Національним корпусом", завершилася - Цензор.НЕТ 6560
  • хужє не будєт
    Мальчик пас баранов, и, будто увидев барыгу, начал кричать: "Зупинимо капітуляцію!"
    Люди прибежали и видят: неправда. Так делал он не раз.
    И когда пришел барыга, мальчик стал кричать: "Зупинимо капітуляцію!".
    Но люди уже знали, что он ******, и не пошли. Звали мальчика Андрій.
  • Tata Parasolka
    Чи побачите ви нацжон на марші захисників зі справжніми патріотами ? Ні , бо вони тітушки. які превели до влади Зеплісняву .
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