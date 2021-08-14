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На борту потерпевшего крушение самолета Бе-200 на юге Турции находились пять российских военных и трое турок, - Минобороны РФ

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На борту потерпевшего крушение самолета Бе-200 на юге Турции находились пять российских военных и трое турок, - Минобороны РФ
Пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту самолета Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.

"14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее на юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было восемь человек.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    турок жаль
  • Русский Алкаш
    погибло три человека и пять синособак.
  • Ніхто Петрович
    Нащо турки до кацапів у літак полізли?
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