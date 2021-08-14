США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве и призвала называющего себя "президентом" Беларуси Александра Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Согласно сообщению на сайте Госдепартамента США, Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом, передаетт Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Заместитель секретаря Шерман с министром иностранных дел обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив американскую поддержку белорусского демократического движения и призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации нелегальных потоков мигрантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси