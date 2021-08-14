С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия, - штаб ООС

Террористы не нарушали перемирия с начала суток 14 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

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