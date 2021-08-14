"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

Монастырский отметил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

"Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - подчеркнул глава МВД.

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При этом он обратил внимание на то, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. "Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - заявил Монастырский.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - продолжил министр.

"Вы все – молодцы", - резюмировал Монастырский.

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Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.