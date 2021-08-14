В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил аналитик Крымской правозащитной группы (КПГ) Александр Седов.
Он заявил, что у КПГ есть тексты 143 приговоров. Так, в одном из них крымчанину дали условное лишение свободы на 8 месяцев, 2 приговора - принудительные работы, и другие 140 приговоров - штрафы от 5 до 80 000 рублей (1800 - 29 тыс. Грн). Кроме того, приговор за уклонение от военной службы не предусматривает освобождение от нее после отбытия наказания или уплаты штрафа.
"Через год после приговора гасится судимость, и военнообязанный снова призывается. Нам известно не менее двух фактов, когда ранее осужденные за уклонение повторно пытались избежать призыва", - отметил аналитик КПГ.
Седов напомнил, что принуждение к военной службе жителей оккупированных территорий является военным преступлением. Данные по принудительный призыв и наказание за уклонение от него в Крыму правозащитники подавали еще в 2018 году в Международный уголовный суд.
По его словам, правозащитники прогнозируют дальнейший рост случаев уклонения жителей полуострова от призыва в армию государства-оккупанта. КПГ советуют по возможности не приобретать гражданство РФ, чтобы избежать службы в армии РФ.