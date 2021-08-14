Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко

Правоохранители обеспечили порядок и безопасность во время акции у Офиса президента в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечили порядок и публичную безопасность во время акции у ОП, несмотря на попытки части ее участников спровоцировать конфликт с правоохранителями. При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского.

По словам Клименко, полицейские помнят события под Верховной Радой в августе 2015 года: тогда от брошенной в толпу гранаты погибли четыре бойца Нацгвардии и десятки правоохранителей получили ранения.

"Полиция приняла решение осмотреть вещи, которые могли бы пронести к Офису президента участники акции. Однако активисты в категорической форме отказались от осмотра и ими была дана команда на атаку рядов Национальной полиции и гвардии", - сообщил глава Нацполиции.

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Клименко отметил, что участники акции начали вынимать мостовую, в сторону стражей порядка полетели камни, палки и дымовые шашки. По предварительной информации, семь полицейских получили термические ожоги глаз от распыления газа участниками акции. Кроме того, один нацгвардеец получил ранение руки. Степень тяжести травм пострадавших правоохранителей выясняют медики.

Глава Нацполиции подчеркнул, что полиция выступает за мирное проведение массовых акций.

"Мы - против провокаций и за мирное проведение любой акции. Наличие работников полиции и национальной гвардии - это те необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на территории, где проводятся акции", - отметил он.

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По словам начальника полиции Киева, правоохранители немедленно реагировали на все правонарушения во время массовых акций.

"Приоритетом для полицейских является жизнь и здоровье граждан, поэтому для мирного проведения митингов и акций, мы призываем участников соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок. Правоохранители продолжают несение службы на улицах столицы в целях безопасности граждан", - добавил Выговский.

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Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.