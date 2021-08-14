Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО

По факту нанесения телесных повреждений работнику СМИ неизвестными во время проведения акции у Офиса Президента открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Отдела коммуникации полиции Киева.

"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

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Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушения.

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"Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.

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Издание Буквы уточняет, что на их корреспондента Александра Кужельного напали. "Во время акции, по словам Александра Кужельного, неизвестный в Балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти. После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления фотографий, сделанных корреспондентом #Букв, и применила против него силу", - сообщили в издании. Мужчине нанесли несколько ударов. В результате он получил телесные поврежденных - многочисленные синяки, царапины, ссадины.





Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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