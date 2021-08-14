Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Отдела коммуникации полиции Киева.
"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.
Внимание! В видео содержатся сцены насилия, не рекомендуется смотреть не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.
Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушения.
"Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – сказано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В полиции подчеркнули, что усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.
Издание Буквы уточняет, что на их корреспондента Александра Кужельного напали. "Во время акции, по словам Александра Кужельного, неизвестный в Балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти. После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления фотографий, сделанных корреспондентом #Букв, и применила против него силу", - сообщили в издании. Мужчине нанесли несколько ударов. В результате он получил телесные поврежденных - многочисленные синяки, царапины, ссадины.
Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.