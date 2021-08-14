Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплатам, - Минэнерго

653 млн грн на зарплаты шахтерам перечислят 16 августа, как и планировалось. Именно такую ​​сумму Министерство энергетики Украины направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн. должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа.

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле.

На сегодня Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По инициативе Минэнерго принято распоряжение Кабинета Министров Украины "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год" от 14.07.2021 № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году.

По состоянию 6 августа угледобывающими предприятиями Минэнерго проведена инвентаризация за апрель-июнь 2021 года и после утверждения распределения указанных средств между получателями, Минэнерго обратилось в Минфин с запросом направить средства в сумме 653 029,0 тыс. грн. на выплату заработной платы шахтерам.