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Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус. ВИДЕО

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Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус. ВИДЕО
Парни, напавшие на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного после акции под ОП, извинились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру.

Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

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Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус 01

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    Забирать заявление нельзя ни в коем случае -они не мента побили,который их дубинкой мудохал и не свинособачьего пропагандона,которого бить надо всегда и везде,а журналиста нормального проукраинского издания-причем били просто так,по приколу...так что должны отвечать
  • Maxim Ak-Murza
    Это зашквар. Во-первых, Билецкий признал этих русских зверьков своими. Во-вторых, "а, это тебя мои орлы отпинали? Ну, извиняй и инцидент исчерпан, а то сам знаешь, случаи случаются, кирпич башка упадет, совсем плохо будет"
  • Dmitiry Vizhutkin
    Мля, грёбаный стыд. Извинились они
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