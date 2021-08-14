Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По его словам, лидеры ОПЗЖ обещали ему помогать после того, как он возглавил город, но этого не произошло.
"Я как городской голова и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ. И поэтому я хочу, чтобы люди знали правду и не повторяли моих ошибок. Партия ОПЗЖ - это партия двойных стандартов. С трибун, страниц и экранов говорят одно, а на самом деле делают другое", - заявил Верзилов.
Он добавил, что однопартийцы преследуют "какие-то свои цели, не заботятся о народе, их интересуют только собственные рейтинги и удовлетворение личных интересов". Верзилов убежден, что без поддержки сверху невозможно выполнить предвыборные обещания и развивать город, поэтому он уходит с поста.
Перед отставкой Верзилова в помещении исполкома Часова Яра провели обыски, а заместителя городского головы Александра Щекодина задержали на получении взятки. Мэр утверждает, что это не связано с его решением уйти с должности.
В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ.
"Воспользовавшись человеческой слабостью, она заставила этого несостоявшегося политика оклеветать лидеров и партию, которая ему помогла избраться. Клеветников и предателей наша партия никогда не поддерживала", - говорится в заявлении политсилы.
31-летний Дмитрий Верзилов выдвигался на должность городского головы Часова Яра в октябре 2020 года. Он победил на местных выборах, набрав более 44% избирателей. В 2012-м неудачно баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2014-м - от Батькивщины.