Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС

Россия отказывается транзитировать через Украину дополнительные объемы газа для Европы, чтобы давить на ЕС в вопросе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова, передает Цензор.НЕТ.

"Общее потребление в Украине примерно 30 млрд кубометров, самостоятельно Украина производит около 20 млрд, остается найти где-то еще 10 млрд. В прежние времена мы брали у России, сегодня у Украины есть возможность брать у наших дружественных стран – Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Самые большие мощности на границе со Словакией. В нормальном режиме мы полностью справляемся с теми возможностями, которые есть у Украины", - сказала она.

Белькова добавила, что, "безусловно, нужно включать риск-менеджмент, когда речь идет о сложных погодных условиях или нестабильности на рынке".

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"Как мы видим, в Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ, которые находятся в Европе, вместо того, чтобы транзитировать по территории Украины дополнительные объемы. Мы считаем, что это целенаправленная политика, которой готовят почву для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с осени с момента рассмотрения сертификации "Северного потока-2", - заявила спикер "Оператора ГТС Украины".

По ее словам, Украине нужно "готовиться к диверсификации собственных источников поставки газа".