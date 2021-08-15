"Талибан" захватил еще один большой город Афганистана и подошел к окраинам Кабула

Талибы захватили еще две провинции и подошли к окраинам столицы Афганистана, а также ворвались в крупный северный город, защищаемый бывшими полевыми командирами, заявили афганские официальные лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Днем 14 августа, как сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на источники на местах, талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана, который боевики штурмовали несколько дней. Мазари-Шариф традиционно считается оплотом противников "Талибана".

В Пентагоне сегодня сообщили, что в субботу в Кабул прибыла новая партия американских военнослужащих, которым поручено обеспечить безопасную эвакуацию сотрудников американского посольства и граждан Афганистана, которые работали на американские силы во время нападения талибов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

На этой неделе в посольстве США в Кабуле все еще работали около 4200 человек.

Байден и вице-президент Камала Харрис провели видеоконференцию с командой Белого дома по национальной безопасности, чтобы "обсудить продолжающиеся усилия по сокращению нашего гражданского присутствия в Афганистане, эвакуации просителей специальных иммиграционных виз и наблюдению за развивающейся ситуацией в сфере безопасности", - сказал представитель Белого дома.

По словам источника, среди присутствующих были госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани пообещал предотвратить дальнейшее кровопролитие и сказал, что сейчас "проводятся консультации, чтобы попытаться положить конец боевым действиям".

Также читайте: НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Боевики захватили большую часть северных, западных и южных районов Афганистана в ходе стремительного наступления менее чем за три недели до окончательной даты, до истечения которой США собирались вывести из страны последних военных, что вызвало опасения о том, что боевики собираются устроить военный переворот, а также по поводу возможной новой гражданской войны в Афганистане.

"Талибан" захватил всю провинцию Логар, к югу от столицы Кабула, и задержал местных чиновников, сообщила Хода Ахмади, депутат от провинции. Она сказала, что талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от Кабула.

По словам Халида Асада, депутата провинциального законодательного органа, боевики также захватили административный центр провинции Пактика, граничащей с Пакистаном. Асад рассказал, что боевые действия начались в Шаране рано утром в субботу, но закончились после того, как местные старейшины вмешались, чтобы договориться о выводе войск. Он сказал, что губернатор и другие официальные лица сдали свои полномочия и направляются в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в субботу с телеобращением, первым публичным выступлением после недавних территориальных захватов, сделанных "Талибаном". Гани поклялся не отказываться от "достижений" последних 20 лет, с того времени как США свергли "Талибан" после терактов 11 сентября.

Читайте также: Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба

На этой неделе США продолжили мирные переговоры между правительством и талибами в Катаре, и международное сообщество предупредило, что правительство талибов, созданное силой, не будет восприниматься в качестве законных властей. Но боевики, похоже, не заинтересованы в уступках, захватывая все новые территории.

Первые американские морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в Кабул в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные военные должны прибыть к воскресенью. Их размещение вызывает вопросы о том, будет ли перенесен на более позднюю дату крайний срок вывода войск, назначенный на 31 августа.

ВВС США нанесли несколько авиаударов, чтобы помочь своим афганским союзникам на земле, но это, похоже, мало что сделало для того, чтобы остановить продвижение талибов. Согласно данным отслеживания полетов, бомбардировщик B-52 и другие боевые самолеты пересекли воздушное пространство страны в субботу.

Ранее в этом году президент Джо Байден объявил о выводе всех американских войск из Афганистана к концу августа, пообещав положить конец самой продолжительной войне в истории Америки. Его предшественник, президент Дональд Трамп, достиг соглашения с талибами, чтобы подготовить почву для ухода США.

Читайте: МИД призвал украинцев покинуть Афганистан