За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

За минувшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.