В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 695 новых случаев заражения, 569 человек госпитализированы
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За минувшие сутки, 14 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Кроме этого, подчеркивается, что также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 569 человек;
◾ летальных случаев - 17;
◾ выздоровели - 238 человек.
За сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 15456 человек,
◾ методом ИФА - 2494 человека,
◾ экспресс-тестами - 12848 человек.
Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 265 912 человек;
◾ выздоровели - 2 196 827 человек;
◾ летальных случаев - 53 255;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11667597.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях", - подчеркивают в Минздраве.