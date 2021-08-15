В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 695 новых случаев заражения, 569 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 14 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме этого, подчеркивается, что также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 569 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 238 человек.

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 15456 человек,

◾ методом ИФА - 2494 человека,

◾ экспресс-тестами - 12848 человек.

Читайте также: Дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19, - исследование

Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 265 912 человек;

◾ выздоровели - 2 196 827 человек;

◾ летальных случаев - 53 255;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11667597.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях", - подчеркивают в Минздраве.