Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times

Правительство Китая заключило тайную сделку с ВОЗ относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Это стало возможным после многолетнего влияния Пекина на функционирование организации.

Об этом пишет The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как утверждают источники газеты, договоренности между ВОЗ и китайскими властями касались того, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения нового коронавируса приезжали в январе и феврале текущего года в Китай, будут изучать исключительно версию о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.

По версии The Sunday Times, данное соглашение стало очередным примером прокитайской направленности ВОЗ.

Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ со времен вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известен как атипичная пневмония), произошедшей в 2002-2003 годах в Китае.

Как считает газета, это было вызвано тем, что китайские власти остались сильно недовольны жесткой критикой в свой адрес за медлительность действий при борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международному научному сообществу, с которой открыто выступала занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ норвежка Гру Харлем Брунтланн.

Издание напомнило, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где обнаружено заболевание, в результате чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась порядка 6 млрд долларов.

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На этом фоне Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в том числе в вопросе рекомендаций относительно посещений той или иной страны.

Подобные сообщения в ВОЗ назвали "информационным вбросом".

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", - заявил представитель организации.