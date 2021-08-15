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Из-за штамма "дельта" в США госпитализировали рекордное количество заболевших детей

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Из-за штамма "дельта" в США госпитализировали рекордное количество заболевших детей
14 августа количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, достигло рекордного показателя - более 1900 человек.

Об этом пишет Reuters., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Министерства здравоохранения страны, штамм коронавируса "Дельта", который быстро распространяется преимущественно среди невакцинированной части населения США, вызвал резкий рост показателей госпитализации за последние недели, особенно среди детей.

Сейчас они составляют около 2,4% всех госпитализированных в стране с COVID-19. Детям до 12 лет пока не разрешено делать прививки, что делает их более уязвимыми к инфекции.

Всего в США фиксируется в среднем около 129 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, причем этот показатель удвоился в течение двух последних недель. Ежедневно от коронавируса умирает в среднем 600 человек, что вдвое превышает смертность, наблюдавшуюся в конце июля.

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Топ комментарии

  • Алексей Власов a57972d0
    Да хватит уже. Никто из умных,нормальных родителей Шмурдяками своих детей вакцинировать не будет.Давайте о другом.Как там " деолигархизация",повышение зарплат и снижение тарифов и цен.
  • Антип61
    Потому что это кацапские выдумки.
  • Lada2014
    Шмурдяк это спутник. Не равняйте с вакцинами это дерьмо.
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