Из-за наводнений в Турции погибли 57 человек, 76 - пропали без вести, - местные СМИ
1 3971
Число погибших вследствие вызванных проливными дождями наводнений в Турции достигло 57-ми человек.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), в провинции Кастамону погибли 48 человек.
Еще восемь человек погибли в провинции Синоп, один погибший в провинции Бартын.
Пропавшими без вести считаются 62 человека в Кастамону и 14 в Синопе.
В трех провинциях по меньшей мере 454 здания были разрушены или серьезно повреждены.
Из зоны стихийного бедствия на вертолетах и лодках эвакуированы свыше 2 тысяч местных жителей, в том числе 341 человек в Бартыне, 1 580 жителей Кастамону и 533 человека в Синопе.
В пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.