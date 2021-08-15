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Зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по продаже земли, - Шмыгаль

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Зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по продаже земли, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал свежую информацию о количестве сделок по продаже земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке. 

По словам премьера недавно запущеный рынок земли продолжает функционировать "в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".

Шмыгаль подчеркнул: "Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч".

"Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - резюмировал Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ви ж, зелена пліснява, примішали до ринку сільгосп земель й дачні ділянки!
    і тепер на цьому ринку відбувається казна що, бо покупець має доводити свої статки
    козли ви кончені
  • 5 копійок
    Просрали заводи-параходи, просеруть і землю. Хуже нібудіт.
  • 5 копійок
    Квартири збудовані людьми, а земля дана Богом.
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