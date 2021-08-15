Зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по продаже земли, - Шмыгаль
1 57928
Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал свежую информацию о количестве сделок по продаже земли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в Фейсбуке.
По словам премьера недавно запущеный рынок земли продолжает функционировать "в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".
Шмыгаль подчеркнул: "Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч".
"Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - резюмировал Шмыгаль.