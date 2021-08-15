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Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

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Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин предпринял ряд шагов для государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

По его словам правительство приняло важные документы, которые создают дополнительные инструменты поддержки небольших фермерских хозяйств.

Шмыгаль заявил: "Механизм предусматривает возмещение фермерам потерь вследствие возможного повреждения посевов. Например, если фермер из-за засухи потерял значительную часть посевов озимых или зерновых культур, то он сможет получить государственную поддержку в размере 4700 грн за гектар".

"Это защитит малых фермеров от непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Соответствующая программа будет распространяться на хозяйства, которые имеют в обработке до 50 гектаров", - резюмировал премьер.

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Топ комментарии

  • Deodar Revolution
    Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи...

    Кабмін розробив механізм підтримки дрібних фермерів, які постраждали від посухи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1993
  • ARISTOFAN
    захекаетесь справки собирать
  • Иван Иван 31509c93
    от какой засухи? дожди все лето.
    фамилии мелких фермеров в студию
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