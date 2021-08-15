Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен будет оставить свой пост,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

"Согласно источникам "Аль-Арабийя", афганский президент откажется от своих полномочий в течение следующих нескольких часов после того, как "Талибан" в воскресенье вошло в Кабул", - передает телеканал.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали - бывшего главу МВД Афганистана.

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Также, по данным источников, в президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передачи власти движению "Талибан". Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее в воскресенье министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно.

В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".