Украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Венгрии, - МИД

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в результате сегодняшней аварии автобуса в Венгрии. Автобус, перевозивший людей из Будапешта, съехал с дороги и перевернулся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинцев в автобусе не было", - сказал представитель МИД.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в этой автокатастрофе.

"Ужасная авария автобуса вблизи Будапешта. Соболезную родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина разделяет боль Венгрии в этот трагический день", - написал глава МИД на странице в Twitter.

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По данным местных СМИ, в результате аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Среди пострадавших в аварии только двое получили тяжелые повреждения, у остальных - легкие травмы.