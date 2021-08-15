Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - глава окружного отделения Республиканской партии

Конгрессмены ждут визита в США президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку Украине.

Об этом 14 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода "Северный поток – 2", президент США Джо Байден "оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки".

"И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", – сказал Пинкус.

По его словам, общественность США активно поддерживает Украину.

"Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", – заявил политик.

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