Талибы выпустили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы. ВИДЕО

Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо, со ссылкой на видео очевидцев в Twitter

Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

IS K guys be like 🏃🏃🏃🏃🏃 https://t.co/RjPWXuuCsA — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 15, 2021

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5000 заключенных. Тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) под руководством Нур Мухаммед Тараки казнили около 27 000 политических заключенных в Пул-э-Чархи.

Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. Военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.