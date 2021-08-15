Новости • Захват власти в Афганистане

Талибы выпустили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы. ВИДЕО

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Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське радіо, со ссылкой на видео очевидцев в Twitter

Как видно из видео, десятки заключенных выходят из тюрьмы с вещами.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до 5000 заключенных. Тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года. Есть утверждение, что в период с апреля 1978 года по декабрь 1979 коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) под руководством Нур Мухаммед Тараки казнили около 27 000 политических заключенных в Пул-э-Чархи.

Тюрьму отремонтировали с помощью армии США. Военные США переводили в тюрьму часть своих задержанных.

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Топ комментарии

  • Юрій Булкін
    УБЛЮДОК, знаешь что такое талибанский режим???
    Расскажу вкратце:
    Не айфонов, не ноутбуков, не телевизоров, не унитазов и т.д., а СРАТЬ в ямы, резать баранам головы и стоять часами раком молясь их алллааахххууакабаррруу Талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьме - Цензор.НЕТ 6111
  • Анатолик
    Таліби випустили ув'язнених найбільшої в Афганістані в'язниці - Цензор.НЕТ 1804
  • NonCFist
    _О, да... Как и большевики (бывшие в меньшистве) после захвата власти особождали тюрьмы для того, чтобы было куда сажать своих врагов - а врагом их был весь народ, судя по размаху репрессий.
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