"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера

Визит 22 августа канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину — это продолжение череды контактов на высшем уровне президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Этот визит нельзя рассматривать отдельно. Это продолжение тех контактов, которые сейчас поддерживает Офис президента Украины, Владимир Зеленский. Это и телефонный разговор с Джо Байденом, это и визит (Владимира Зеленского) в Берлин, это теперь будет контакт в Киеве с Ангелой Меркель, а потом будет визит в Вашингтон к Джо Байдену. То есть визит Ангелы Меркель в Киев - это один эпизод из серии контактов на высшем уровне", - сказал он.

Никифоров отметил, что весь этот поток визитов и контактов посвящен все тем же актуальным вопросам: безопасность в Украине, кибербезопасность в Украине и в мире, в США, "Северный поток-2", вооружение, энергетическая безопасность Европы и так далее.

Относительно запуска "Северного потока-2", о котором договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден, Украина во время визита канцлера хочет услышать конкретные гарантии Германии по защите украинских национальных интересов.

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"В случае с Германией и Украиной - у нас интересы, можно сказать, даже противоположные. Потому что Германия заинтересована в функционировании "Северного потока-2", а мы как раз нет. Для этого и существуют переговоры... В том совместном заявлении Байдена и Меркель Германия взяла на себя довольно-таки громкие обязательства на случай, если Россия каким-то образом после запуска "Северного потока-2" будет использовать свое отчасти монопольное положение (на европейском рынке газа). И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать… Вот (во время визита) услышим от госпожи канцлера, какие конкретно шаги будет предпринимать Германия, если Россия все-таки попробует злоупотребить своим монопольным положением", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

Именно по поводу "Северного потока" вряд ли удастся найти окончательный ответ в ходе однодневного визита Меркель.

"Я не думаю, что президент и канцлер расставят прямо все точки над "i". Это будут переговоры, и посмотрим, к чему они приведут", - заявил Никифоров.

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Также нужно учитывать, что осенью в Германии пройдут выборы, и Ангелу Мергель, скорее всего, заменит ее соратник по политическому союзу Армин Лашет, с которым также будут продолжены переговоры.

"И мы слышали заявление Армина Лашета, который является самым вероятным следующим канцлером Германии после осенних выборов этого года. Он находится в одном блоке с Ангелой Меркель. Он сказал, что не даст России это делать", - отметил Никифоров.

По его мнению, основной же посыл визита Меркель — нельзя решать вопросы Украины без участия самой Украины.

"Потому что со всех сторон неслось, что вот Меркель с Байденом обсудили, договорились о будущем Украины без ее участия. А это не так. Теперь просто по отдельности встречаются лидеры - Меркель с президентом Зеленским, а потом президент Зеленский с Джо Байденом", - резюмировал Никифоров.

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