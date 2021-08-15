США за 72 часа эвакуируют свое посольство в Афганистане, - CNN

Соединенные Штаты Америки планируют завершить эвакуацию своего посольства в Афганистане в течение 72 часов. Эвакуация диппредставительства в захваченном боевиками Кабуле уже началась.

Об этом сообщает канал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Двое собеседников канала рассказали, что США вернут домой весь персонал посольства в Кабуле, включительно с высокопоставленными чиновниками. Большинство американских дипломатов сначала эвакуируют в аэропорт Кабула, откуда их вернут в США.

По словам источника CNN, небольшое количество основного персонала посольства, включая главного дипломата США, уже находятся на территории аэропорта.

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По данным агентства Associated Press, дипломатов США в Афганистане в данный момент перевозят из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы.

По словам источника агентства, в эвакуационной операции задействованы вертолеты. При этом ключевая группа дипломатов продолжит работу на территории аэропорта - настолько долго, насколько позволит обстановка в сфере безопасности.

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.