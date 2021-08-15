Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.
По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.
По данным издания, самолеты отправятся в ближайший транспортный узел, вероятно, столицу Узбекистана Ташкент.
На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.
По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, которые, среди прочего, работающих в организациях по развитию.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.