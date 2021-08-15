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Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild

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Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild
Немецкая армия отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками на борту для эвакуации сотрудников посольства Германии и их афганских помощников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.

По данным издания, самолеты отправятся в ближайший транспортный узел, вероятно, столицу Узбекистана Ташкент.

На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.

По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, которые, среди прочего, работающих в организациях по развитию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за 72 часа эвакуируют свое посольство в Афганистане, - CNN

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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Топ комментарии

  • Andry Asmodeus
    как там в Талибане относятся к правам человека, гейпарадам, неграм, бабам и феминисткам ? и где озабоченность?
  • Володимир Мик
    Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
    А ЕС и дальше будет жевать сопли.
    На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
    Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
    Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
    И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
    И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Соромно читати: неначе криси із тонучого корабля.
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