Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild

Немецкая армия отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками на борту для эвакуации сотрудников посольства Германии и их афганских помощников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.

По данным издания, самолеты отправятся в ближайший транспортный узел, вероятно, столицу Узбекистана Ташкент.

На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.

По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, которые, среди прочего, работающих в организациях по развитию.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.