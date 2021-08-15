В "Слуге народа" требуют строгого наказания для напавших на фотокорреспондента издания "Буквы" Кужельного

Партия "Слуга народа" считает категорически недопустимым нападения на представителей СМИ и требует строгого наказания виновных в нападении на фотокорреспондента издания "Буквы", которое произошло 14 августа во время акции на улице Банковой. По факту преступления уже открыто уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Подобная ситуация является недопустимой для Украины, демократической и цивилизованной страны, где каждый гражданин имеет право выполнять свою работу, не опасаясь за свое здоровье и жизнь. В этом году мы уже приняли закон, которым сделали наказание за воспрепятствование осуществлению журналистской деятельности жестче. Только так можно остановить подобный произвол. Каждый украинец должен быть в безопасности ", - заявила председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Татьяна Цыба добавила, что по этому поводу будет проведено заседание комитета, по результатам которого депутаты подготовят соответствующие запросы в правоохранительные органы.

"Нельзя бить людей! Недопустимо мешать профессиональной деятельности журналистов. Свобода слова является одной из основных ценностей демократии. Я как гражданка Украины, как член Комитета по вопросам свободы слова не могу сдержать возмущение по этому поводу. По этому вопросу обязательно проведем заседание комитета, по результатам которого будут сделаны соответствующие обращения к министру внутренних дел Денису Монастырскому и руководителю Национальной полиции Украины Игорю Клименко, чтобы это дело было расследовано в кратчайшие сроки и доведено до логического завершения", - сказала Цыба.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.