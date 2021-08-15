Евросоюз пересмотрит правила миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане и Беларуси, - еврокомиссар Схинас

Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил о необходимости скорейшего пересмотра правил ЕС по миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Есть одна вещь, которую показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, - это то, что прошло время того, как долго мы можем ожидать полного просмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе", - написал европейский чиновник.

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