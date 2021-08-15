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Евросоюз пересмотрит правила миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане и Беларуси, - еврокомиссар Схинас

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Евросоюз пересмотрит правила миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане и Беларуси, - еврокомиссар Схинас
Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил о необходимости скорейшего пересмотра правил ЕС по миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Есть одна вещь, которую показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, - это то, что прошло время того, как долго мы можем ожидать полного просмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе", - написал европейский чиновник.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Так мігрантів будуть мільйони.А серед них тисячі представників талібану.
  • Алекс Фишер
    Пусть представят, что будет, если Европа развяжет руки путину благодаря СП-2 в части крупномасштабной войны в Украине - вот тогда они охренеют, что такое волна беженцев. Сами своими руками растят маленького московского фюрера.
  • Ksenia VB
    Зара та саранча доруйнує Афган і попреться шукати кращого життя у Європі.
    Треба зачиняти ворота. Нам теж. Думаєте до нас не приїдуть ???
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