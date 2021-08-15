Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в нынешнем афганском правительстве.

"Азия плюс" приводит слова Нуристани о том, что Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. "Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно", - говорится в сообщении.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.