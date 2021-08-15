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Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ

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Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Азия плюс" со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в нынешнем афганском правительстве.

"Азия плюс" приводит слова Нуристани о том, что Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли. "Нуристани отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно", - говорится в сообщении.

Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Мирослав Гай:
    История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.
    1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.
    2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.
    3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.
    Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.
  • Zelya Vsyo
    "...после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну" Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 653

    Президент Афганистана Гани покинул страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 9604
  • дмитрий иванов 527db324
    Или в Ростов ( Барвиха), к своему бывшему коллеге. Там у расисян целый гербарий псевдо-президентов
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