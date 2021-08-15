С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".