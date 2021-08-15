Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС

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С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

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Топ комментарии

  • Trot91
    Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
    путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
    А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
  • mrSmith
    Какого на уй перемирия?
    Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
    Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
    Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
  • Панас Стець
    затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
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