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Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович. ФОТО (18+)

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Народный депутат из ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал информацию о том, что убит мэр Кривого Рога Константин Павлов. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.

Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!

Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".

Также он опубликовал фотографии с места трагедии

Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 01
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 02
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 03
Мэр Кривого Рога Павлов найден убитым, - Рабинович 04

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Зажопинцев уже отстреливать начали? Неплохое начинание, люто лайкаю
  • Ан Мур
    самогубство, по всім ознакам
  • Шрек Баблокат
    Украина и деятельность ОПЗЖ несовместимы!
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