Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога. Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты", - отметил Зеленский.
По его словам конкретная и проверенная информация будет получена только после проведения экспертиз и первых шагов следствия.
Зеленский пообещал "держать это дело под личным контролем" и кроме того пообещал регулярные отчеты правоохранителей в этом деле перед громадой Кривого Рога.
"Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - резюмировал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.
По даному факту полиция начала уголовное производство.