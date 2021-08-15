Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет держать на личном контроле расследование обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога. Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты", - отметил Зеленский.

По его словам конкретная и проверенная информация будет получена только после проведения экспертиз и первых шагов следствия.

Зеленский пообещал "держать это дело под личным контролем" и кроме того пообещал регулярные отчеты правоохранителей в этом деле перед громадой Кривого Рога.

"Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.

По даному факту полиция начала уголовное производство.