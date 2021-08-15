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Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова

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Буду держать расследование этого дела под личным контролем, - Зеленский о смерти мэра Кривого Рога Павлова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что будет держать на личном контроле расследование обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога. Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты", - отметил Зеленский.

По его словам конкретная и проверенная информация будет получена только после проведения экспертиз и первых шагов следствия.

Зеленский пообещал "держать это дело под личным контролем" и кроме того пообещал регулярные отчеты правоохранителей  в этом деле перед громадой Кривого Рога.

"Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - резюмировал Зеленский. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме.

По даному факту полиция начала уголовное производство.

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Топ комментарии

  • Вальд Ще
    Ну якщо під "лічний контроль" - то справа "глухарь"
  • Шрек Баблокат
    да да да!.. возьми еще под контроль самоубийство Шуфрича, Бойко, Рината Кузьмина, Медведчука и других ОПЗЖшников..
  • 18c49ed2
    Уже и старшОй назначен
    Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 9311
    Триматиму розслідування цієї справи під особистим контролем, - Зеленський про смерть мера Кривого Рогу Павлова - Цензор.НЕТ 7991
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