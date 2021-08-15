Из программы следующей летней Олимпиады убрали карате, бейсбол и софтбол, но добавили брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг (обновлено)
Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований, передает Цензор.НЕТ.
Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол, однако появятся новые виды - брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг, отмечает Громадське радіо. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.
Ранее президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе.
Эспиноса сказал Международному олимпийскому комитету: "Мы показали миру, что карате - уникальный вид спорта. Карате - это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям".
Напомним, впервые карате был представлен на Олимпийских играх-2020 в Токио. Украина завоевала серебряную (Анжелика Терлюга) и бронзовую (Станислав Горуна) медали.