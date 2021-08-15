Власти Кривого Рога будут работать в обычном режиме, - ОГА

Первый замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов прокомментировал смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По его словам, в доме погибшего есть видеокамеры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Орлов предостерег от высказывания версий до выводов экспертов, которые работают на месте.

"В отношении того, что две версии - рано еще об этом говорить, пока не будет экспертов, пока в полном объеме не начнет работать следственно-оперативная группа, я не могу ничего комментировать по этому поводу. Не будем забегать вперед, город будет работать в обычном режиме", - сказал он.

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Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.