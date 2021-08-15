В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

Переходного правительства в Афганистане не будет. Талибан ожидает полной передачи власти.

Об этом два представителя движения сообщили агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.

Талибы за несколько дней прошли через страну, практически не встретив сопротивления со стороны местных сил, обученных и оснащенных США и другими странами.

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Более 40 человек было ранено в столкновениях на окраинах Кабула 15 августа, сообщила больница в афганской столице.