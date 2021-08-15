Новости • Захват власти в Афганистане

В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане

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В Талибане заявили, что ожидают полной передачи власти в Афганистане
Переходного правительства в Афганистане не будет. Талибан ожидает полной передачи власти.

Об этом два представителя движения сообщили агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.

Талибы за несколько дней прошли через страну, практически не встретив сопротивления со стороны местных сил, обученных и оснащенных США и другими странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам

Более 40 человек было ранено в столкновениях на окраинах Кабула 15 августа, сообщила больница в афганской столице.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    США предоставили Афганистану колоссальную помощь.
    Подготовили армию, вооружили ее, повсеместно оказывали огневую поддержку.
    Но если жители не желают бороться за свое будущее, предпочитая жить в феодальном государстве, это их выбор.
    Сражаться за них никто не будет.
  • Анатолик
    У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані - Цензор.НЕТ 3089
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Как известно , расия это исконно талибанская земля.
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