Президент Афганистана Гани: Уехал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие

Талибы были готовы атаковать столицу Афганистана Кабул.

Об этом президент страны Ашраф Гани написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал он.

При этом Гани отметил, что власть "Талибана" в стране нелегитимна.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.