NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В рамках "летней миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах", NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента. Четыре человека будут жить в помещении, где на территории в 160 квадратных метров будут созданы условия, подобные условиям, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете.
Помещения будут построены с использованием технологии трехмерной печати.
"Аналоговая миссия является чрезвычайно важным этапом тестирования для оценки сложных потребностей проживания на поверхности Марса, - говорит Грейс Дуглас, ведущая ученая Службы передовых технологий продуктов питания NASA. - Симуляция на Земле поможет нам понять и ответить на физические и ментальные вызовы, с которыми столкнутся астронавты перед полетом".
Среди задач, которые могут выполнять участники эксперимента - симуляция выхода в космос, научные исследования, использование средств виртуальной реальности и робототехники, обмен информацией, заявили в NASA.