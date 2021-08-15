NASA ищет желающих год жить в условиях, приближенных к марсианским

Национальное космическое агентство США NASA набирает три команды по четыре человека, которые хотели бы провести год в условиях приближенных к марсианским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В рамках "летней миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах", NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента. Четыре человека будут жить в помещении, где на территории в 160 квадратных метров будут созданы условия, подобные условиям, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете.

Помещения будут построены с использованием технологии трехмерной печати.

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"Аналоговая миссия является чрезвычайно важным этапом тестирования для оценки сложных потребностей проживания на поверхности Марса, - говорит Грейс Дуглас, ведущая ученая Службы передовых технологий продуктов питания NASA. - Симуляция на Земле поможет нам понять и ответить на физические и ментальные вызовы, с которыми столкнутся астронавты перед полетом".

Среди задач, которые могут выполнять участники эксперимента - симуляция выхода в космос, научные исследования, использование средств виртуальной реальности и робототехники, обмен информацией, заявили в NASA.