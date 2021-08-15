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Подрядчики присвоили более 160 млн грн, направляемые в 2019-2021 годах на ликвидацию шахт на Донетчине, - полиция

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Подрядчики присвоили более 160 млн грн, направляемые в 2019-2021 годах на ликвидацию шахт на Донетчине, - полиция
В Донецкой области правоохранители разоблачили схему хищения средств, полученных от ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

На Донетчине в течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт двум компаниям-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных им фиктивных фирм. Схему присвоения средств выявили оперативники местного управления в сотрудничестве с работниками департамента. Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается, подчеркнули в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована. По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Увага на дати! 😁 2019-2021 роки! Це хто-хто у нас президент? Бариґа! Але чомусь прізвище бариґи не Порошенко. І навіть не Вальцман. 😊
  • Нестор Нетописець
    Не звертайте увагу - це "місцева штатна ботва", котра все , навіть новини про погіршення погоди, переводить в політику.
  • Igr 44
    подрядчики это как соучеридители ассоциации или как эксперты?
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