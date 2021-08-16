Украинцы, желающие покинуть Кабул, смогут это сделать 16 августа, - МИД

В понедельник, 16 августа, планируется эвакуационный рейс для возвращения граждан Украины из столицы Афганистана Кабула, который захватили боевики "Талибана".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"В понедельник, 16 августа, планируется организация эвакуационного рейса для граждан Украины из Исламской Республики Афганистан (из города Кабул). Количество мест ограничено", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые хотят вернуться в Украину, в министерстве посоветовали обратиться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по телефону +992 90000 6520 или отправить запрос на электронную почту (для представления копий паспортов) [email protected].

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что уже эвакуированы 30 украинцев.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире", - отметил он.

Позже он уточнил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

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