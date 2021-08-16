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Два человека утонули в туристско-гостиничном комплексе на Черниговщине

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Два человека утонули в туристско-гостиничном комплексе на Черниговщине
В туристско-гостиничном комплексе "Бреч", что у Корюковки на Черниговщине, 15 августа около 11:00 в озере утонули два человека. Они - сотрудники одной из черниговских IT-компаний.

Как рассказал Суспільному очевидец Евгений Кириенко, в водоеме наблюдали разряды тока, информирует Цензор.НЕТ.

"Я находился в семи-восьми метрах и видел все. Мы с коллегой плавали на сапах. И обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он издал характерный крик, будто конвульсивный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было. Коллега Евгений бросился к нему. Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно. Также был крик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл (на сапе, - Ред.) в их сторону, понял, что это - ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды", - рассказал Евгений Кириенко.

По его словам, визуально это не было похоже на то, что человек тонет. Коллеги просто пошли на дно мгновенно: "Это было поражение током".

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"Пришел сотрудник комплекса, он был одет в форму охранника. Он сел на сап и начал веслом доставать тело. Но он говорил, что бьет током. И не позволял подходить к воде", - уточнил мужчина.

Отдыхающие сами вытащили Евгения, а через минут 15 только смогли достать Владислава.

Евгений Кириенко говорит, что медики реанимировали обоих пострадавших около часа, но безрезультатно - смерть констатировали на месте.

Оксана Сергийчук, директор ООО "Бречи РЕЗОРТ ЭНД СПА", от комментариев отказалась.

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По словам пресс-секретаря полиции области Юлии Ковтун, пока открыли производство по статье 199 УК "Убийство по неосторожности".

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Топ комментарии

  • Светлана 4a5286e6
    И что характерно, для нашей страны, никто за эти фактически убийства, не ответит. А если и найдут стрелочника, то он отделается небольшим условным.
    Жизнь человека здесь не стоит и гривны.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    П-ц....электрический стул двоим устроили по халатности...
  • Иван Шумейко
    В нормальной стране суд присудил-бы такую компенсацию родственникам погибщих что во-первых эта фирма отдыха обанкротилась-бы а во-вторых другим фирмам не повадно было-бы сожержать инфраструктуру небезопсной. Это касается и пожаров в частных лагерях когда гибли люди. И не нужно никаких пожарных и других госнспекций. директор фирмы сам будет очень четко следить за безопасностью зная что в случае смерти отдыхающих на каждого придется потратить не менее 100 тыс долларов компенсации. Просто честный суд сделает из Украины нормальную страну. просто честный суд-и больше ничего не надо для наведения порядка
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