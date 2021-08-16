Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, неподалеку от Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Возле Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.