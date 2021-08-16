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Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

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Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
Экс-президент США Доноальд Трамп заявил о себе после захвата власти в Афганистане талибами. Он призвал действующего президента Джозефа Байдена уйти в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Трамп выступил с заявлением, в котором призвал нынешнего президента Белого дома уйти в отставку.

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

При этом он заявил также, что действующий президент был избран незаконно.

"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил Трамп.

Ранее Трамп уже делал подобные заявления из-за ситуации в Афганистане. Он говорил, что захват Афганистана талибами будет признан "одним из величайших поражений в американской истории".

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При этом действующий президент США Джо Байден не стесняется напоминать Трампу, что соглашение о выходе американских войск из Афганистана заключил именно он.

Как известно, "Талибан" вступил в переговоры с Соединенными Штатами Америки в 2018 году и заключил мирное соглашение в феврале 2020 года, когда Трамп являлся президентом США. В соглашении США обязались вывести свои войска из Афганистана, однако талибы не сдержали своих обязательств и продолжали убивать афганские силы безопасности и мирных жителей.

Напомним, что США отправляет в Афганистан 6 тысяч военных. Это нужно для того, чтоб эвакуировать американцев и афганцев, которые поддержали армию США.

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Топ комментарии

  • Oleh57
    Хороший хід - сам цю"байду" з виведенням військ з Афганістану почав а Байден у відставку! Що ***** надоумив???
  • саша паламарчук
    Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 72
  • Frol Fedoroff
    «Наши храбрые военные, служащие в Афганистане, должны быть у себя дома до Рождества (до 25 декабря)», - написал глава Белого дома Трамп в Twitter. Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8001 Дело было

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